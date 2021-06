Covid: Gen. Lunelli, 'Piano pandemico del 2006 inefficace nel 2020'

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Stando a due documenti inediti del Generale Pier Paolo Lunelli e consegnati questa mattina alla Procura di Bergamo dall'avvocato Consuelo Locati, il piano pandemico del 2006 non sarebbe stato efficace se applicato nel 2020 allo scoppiare della pandemia da covid-19.

"La preparazione, condizione necessaria per un'efficace risposta - si legge in uno dei due allegati - non era stata completata come sarebbe stato opportuno. La collonna stato di avanzamento del piano pandemico, da pag. 39 a pag, 47 , e' rimasta vuota. Il piano e' rimasto sulla carta e poi chiuso in un cassetto quando l'emergenza H5N1 e' cessata. [...] Da allora e' diventato un libro dei sogni e di intenzioni rimaste tali".

"Nel vecchio piano c'erano perle di saggezza - continua Lunelli - Tuttavia, erano state nel frattempo elaborate procedure operative standardizzate sul come realmente realizzare un triage? No. Erano state elaborate procedure per la gestione dei contatti in caso di pandemia? No. Erano stati elaborati tutti i piani regionali? Erano stati controllati dal Ministero? E quelli locali? Erano state condotte esercitazioni? Una sequenza continua di no".