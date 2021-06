Comunali: Rotondi, 'vertice centrodestra non ci impegna, sceglieremo caso per caso'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "La Dc per le autonomie, poi Rivoluzione cristiana, è socio fondatore del centrodestra. Avevamo accettato che fosse il presidente Tajani a rappresentare tutte le forze minori del centrodestra, osserviamo invece ai vertici un curioso assembramento che naturalmente non ci impegna. Per quel che vale, la nostra scelta sarà caso per caso, città per città, a Milano ad esempio sosterremo Sala, come peraltro già facemmo cinque anni fa’’. Così Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc.