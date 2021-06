Centrodestra: Letta, 'Salvini vuole farsi anabolizzanti per resistere alla Meloni'

Roma, 9 giu (Adnkronos) - Alla questione della federazione del centrodestra "guardo con rispetto, ma vedo che c'è una carte confusione. Non sono io a dover dare giudizi, so bene quanto è difficile gestire le vicende politiche, nel centrosinistra non mancano le discussioni. Ma fino ad adesso non ho capito granchè di dove vogliono andare a parare, c'è il tentativo di Salvini di farsi anabolizzanti per resistere al sorpasso della Meloni". Lo ha detto Enrico Letta a Coffee break, su La7.