Calcio: Mourinho, 'entusiasta di allenare la Roma, con i Friedkin c’è feeling'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "La Roma? Sono entusiasta. Sento una connessione molto buona, una empatia con le persone, con i proprietari. Il modo in cui loro mi hanno approcciato, le conversazioni che abbiamo avuto, mi sono veramente piaciute. Non è soltanto il feeling del lavorare per loro, ma soprattutto il feeling nel lavorare con loro, questa è la cosa che mi è piaciuta di più di quando la famiglia Friedkin mi ha approcciato”. Lo ha detto il neo tecnico della Roma, José Mourinho, al The Late Late Show with James Corden, parlando dell’inizio dell’avventura alla Roma. Il tecnico portoghese passa molto tempo a lavorare per migliorare la squadra. "Zoom ha reso le cose facili. Mi piace vedere le persone, mi piace “sentirle”. Non mi piace fare le tradizionali telefonate per parlare con le persone a Roma o nel caso dei proprietari che qualche volte sono in Texas. Impiego tante ore per organizzare il tutto perché c’è molto lavoro da fare”.