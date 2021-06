Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - "Con Arnaldo La Barbera ci fu un solo incontro. E da quell'incontro capii che questo intervento del Sisde in un settore che lui riteneva di sua esclusiva competenza non gli andasse troppo per il verso giusto. E' stata una mia impressione". Lo ha detto Bruno Contrada durante la sua audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all'Ars sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio.