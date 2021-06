Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Le scuole non avranno finanziamento per organico covid il prossimo anno. Quest'anno si dovrà tornare ai numeri pre-pandemia, 350 mln finanziati con valore fino a 31 dicembre". Lo ha riferito Maddalena Gissi, segretario generale della Cisl, commentando: "ma una classe non può essere sdoppiata fino al 31 dicembre!".