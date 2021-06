Imprese: è Armani il 'LoveBrand' italiano, seguono Parmigiano Reggiano e Ducati

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - E’ Armani il brand più amato in Italia secondo la classifica LoveBrands di Talkwalker - multinazionale leader nel Social Listening ed Analytics, che opera dal 2009 con oltre 350 esperti dalle sedi di Lussemburgo, New York, San Francisco, Singapore, Francoforte, Parigi e Milano - seguito da Parmigiano Reggiano, Ducati, ma anche Gucci, Prada, Bulgari; e con la Lega Serie A che entra per la prima volta in una classifica per brand.

Eccellente è anche la performance di Piaggio e Perugina che si posizionano, uniche a rappresentare l’Italia, nella LoveBrands Top50 mondiale, rispettivamente al 26esimo e 36esimo posto, in un ranking che vede al primo posto la rilevazione mondiale Huda Beauty, al secondo Moulinex e quindi Mac Cosmetics, ma che vede anche superbrands come Spotify, Mattel, Revlon, Mango Huggies, Swiss, Sephora.

La ricerca - che ha analizzato 1.228 brand nei differenti paesi attraverso social media, news, blog, forum e altri canali d’interazione - misura la capacità e la dedizione dei marchi nello stabilire una vera e propria relazione emotiva con i propri consumatori e, a valle del processo, ha generato la classifica mondiale Top-50 e le Top-10 dei paesi, Italia inclusa, in cui è stata condotta la rilevazione.

“Misurare il concetto di amore attraverso l’ascolto social è comprensibilmente quasi impossibile trattandosi di metriche intangibili – spiega Francesco Turco Marketing Executive Talkwalker - Tuttavia, è possibile osservare i sintomi che dimostrano la propria passione per il brand, come sentimento positivo, parole incentrate sul tema dell’amore, emozione, gioia; e ovviamente engagement, cioè la capacità di mantenere vivo e sempre rinnovato il rapporto”. Questa la classifica Talkwalker LoveBrands Top10 Italia: 1° Armani, 2° Parmigiano Reggiano, 3° Ducati, 4° Gucci, 5° Prada, 6° Bulgari,7° Pirelli, 8° Lega Serie A, 9° Barilla, 10° Fila.