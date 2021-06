Governo: Carelli, 'da Conte un buon lavoro, ma ora serve Draghi'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Il confronto tra l'ex premier Giuseppe Conte e l'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi? "Sono due persone diverse. Conte ha fatto un buon lavoro in un momento difficilissimo, ma in questo momento di grande emergenza, in cui l'Ue ci chiede una credibilità molto forte, sicuramente Draghi riesce a rappresentare meglio questa esigenza". Così Emilio Carelli, passato a 'Coraggio Italia', ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rairadio1.