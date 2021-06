Epifani: lavori in aula Senato si fermano per funerali

Roma, 8 giu (Adnkronos) - I lavori dell'aula del Senato si interromperanno domani alle 11 in occasione dei funerali di Guglielmo Epifani, per consentire ai senatori di partecipare alle esequie. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama approntando il calendario dei lavori.

In aula, infatti, oggi approda il Ddl per la tutela dell'Ambiente in Costituzione, dalle 16,30, con la discussione generale e le votazioni degli emendamenti. Domani sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale dalle 9,15 alle 11 quando, appunto, ci sarà la pausa per i funerali dell'ex leader della Cgil e segretario del Pd.

Dalle 15,30, sempre domani, è previsto l'esame del Ddl sul 5xmille alle Forze dlel'ordine e ai Vigili del fuoco e il Ddl sulle zone economiche. La capigruppo ha inoltre stabilito che giovedì prossimo, dalle 15, al Question time saranno presenti i ministri Cartabia, Giorgetti e Speranza.