Crema: Letta, 'per sindaci responsabilità enormi e troppi rischi, sostegno mio e del Pd'(2)

(Adnkronos) - La vicenda della sindaca di Crema e il quesito che pongono i sindaci, anzitutto quello di Pesaro, il presidente del coordinamento dei sindaci del Pd Matteo Ricci, e il presidente dell'Anci Antonio Decaro è una questione dirimente. Tutte le forze politiche hanno la responsabilità di individuare soluzioni all'altezza, sottolineano fonti del Nazareno.

Questa mancanza di risorse, unita a organigrammi all'osso, non possono diventare una punizione per i sindaci, che spesso sono il primo terminale delle istanze dei cittadini e garantiscono anche per conto dello Stato centrale la tenuta del Paese, spiegano le stesse fonti.

La vicenda Crema è la spia di una patologia che va curata. Il Pd, sia con i propri amministratori che con i gruppi parlamentari, è al lavoro per risolvere una situazione che non è più tollerabile.