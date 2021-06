Bitcoin: Conio raggiunge 250mila utenti, da marzo 2020 clienti +1000%

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Conio, l'app che ha lanciato il primo portafoglio italiano di Bitcoin, raggiunge i 250mila utenti. L'accelerazione della crescita della sua base utenti è partita da marzo 2020 con un trend che, spiegano dalla società, prosegue in modo costante: dallo scorso marzo a maggio 2021, il numero di clienti attivi sulla piattaforma è cresciuto di oltre il 1000%

Il numero di clienti retail raggiunto in Italia dalla fintech, nata con l’obiettivo di rendere particolarmente semplice a tutti la compravendita e la conservazione della criptovaluta, si inquadra nel particolare momento vissuto dal bitcoin nel corso dell’ultimo anno. Più tempo e maggiori risorse a disposizione nel corso del lockdown, insieme all’ingresso nel settore da parte delle più importanti istituzioni finanziarie (da Square a Fidelity, Visa, Paypal, Goldman Sachs fino a Hype, Nexi e Banca Generali in Italia) hanno contribuito ad avvicinare al settore una platea sempre più ampia di investitori retail in tutto il mondo.

La crescita esponenziale della base clienti Conio si inserisce "in un contesto globale di ampiamento della base degli investitori nella criptovaluta. L’accelerazione di interesse e di investimento ha infatti interessato, con dinamiche analoghe, tutto il mondo raddoppiando, di fatto, in 12 mesi il numero di investitori nel mondo", spiega Conio. Ricerca di un asset class di investimento decorrelato da mercati e assimilabile all’oro insieme a un punto di ingresso particolarmente conveniente nel mese di marzo 2020 e, successivamente da fine aprile 2021 sembrano essere stati i driver di avvicinamento alla criptovaluta da parte di un pubblico più ampio.