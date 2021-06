Antares Vision sbarca in Bahrain. Il gruppo bresciano di Travagliato, che opera a livello internazionale nel settore dei sistemi di tracciabilità, ispezione e gestione dei dati, garantendo la sicurezza della filiera di prodotti sofisticati e deperibili, ha realizzato attraverso la controllata rfXcel un hub di tracciabilità completo basato su piattaforma blockchain per monitorare e mettere in sicurezza l’intera filiera distributiva farmaceutica del Regno del Bahrain. L'hub di tracciabilità end-to-end offre una visibilità completa su ogni punto nodale della catena di approvvigionamento del Bahrain, dal produttore iniziale, importatori, grossisti e distributori a farmacie, cliniche e ospedali, fino ai singoli pazienti. Il valore iniziale di questo contratto si aggira tra i 6,5 e 9,7 milioni di euro. I benefici della soluzione sono diversi: aumentare la sicurezza per il paziente, rilevare e bloccare medicinali contraffatti, disporre di analisi sempre aggiornate delle importazioni e del consumo di medicinali in Bahrain e, infine, gestire i richiami di prodotti e delle carenze in modo efficiente e tempestivo.

“L’hub di tracciabilità messo a punto in Bahrain – commenta Glenn Abood, amministratore delegato di rfXcel - è il primo del suo genere nel Consiglio di cooperazione del Golfo. Crea un’unica fonte di veridicità per tutti I farmaci, il che significa maggiore sicurezza per i pazienti, un migliore flusso di informazioni e una gestione dell’inventario più accurata. È anche un potente strumento per impedire che farmaci contraffatti e scadenti raggiungano il mercato”.

Antares Vision, quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su MTA segmento STAR, ha una lunga storia alle spalle di lotta alla contraffazione di prodotti che richiedano una particolare attenzione nella catena di delivery: dai farmaci e il biomedicale, appunto, ai prodotti alimentari e al beverage, alla cosmetica. L’azienda è la tipica media impresa italiana con una vocazione internazionale: raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo anche grazie a una rete di oltre 40 partner. In Italia ha anche realizzato tre Centri di innovazione e ricerca per sviluppare e testare le proprie tecnologie, guadagnandosi la fiducia del settore farmaceutico: 10 tra le 20 principali aziende farmaceutiche mondiali sono suoi clienti.

La strategia di espansione e internazionalizzazione si delinea non solo per crescita organica, ma anche per acquisizioni. Nel 2020, Antares Vision ne ha effettuate diverse: l’82.83% di Tradeticity, azienda croata specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità e serializzazione; il 100% di Convel, azienda italiana specializzata nelle macchine di ispezione automatizzata per l’industria farmaceutica; gli asset di Adents High Tech International, azienda francese specializzata nei software per la serializzazione e la tracciabilità; il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi di ispezione per contenitori in vetro e metallo nel food & beverage. Proprio a marzo di quest’anno aveva rilevato il 100% di rfXcel Corporation, specializzata in soluzioni software per la digitalizzazione e la trasparenza della supply chain con sede negli USA, che si è aggiudicata la commessa in Bahrain. Inprinting tecnologico e visione internazionale sono nel DNA dell’azienda. Non è un caso che nel 2019, i fondatori e attuali Ceo Emidio Zorzella e Massimo Bonardi siano stati insigniti del premio “Miglior imprenditore dell’anno” di Ernst & Young per l’innovazione.