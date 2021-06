Alitalia: Giorgetti, 'ne parlano male ma brand ha valore, riconosciuto anche da Ue'

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "Parlano male di Alitalia ma il brand Alitalia ha un valore importante e ci è stato riconosciuto anche in Europa, tanto è vero che ci è stato detto di metterlo a gara perché ha un mercato. Ho fatto questo esempio per dire che l'Italia è associata alla capacità di fare e risolvere anche situazioni complesse". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, durante un evento di Sole 24 Ore e Financial Times, a proposito del Made in Italy.