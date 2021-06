Una limited edition per celebrare una partnership di respiro internazionale che vedrà la rete di eccellenze piemontesi Exclusive Brands Torino presente al Pavillon du Monaco in qualità di Partenaire Officiel durante l’Expo Dubai 2020. Si tratta di 13 prodotti che saranno in vendita in Italia già in questi giorni sui rispettivi canali di vendita delle aziende aderenti all’iniziativa, e saranno esposti al Bookshop del Pavillon de Monaco per tutta la durata dell’Expo Dubai (01 ottobre 2021-31 marzo 2022).

“La partecipazione a Expo Dubai 2020 in qualità di Partenaire Officiel all’interno del Pavillon de Monaco rappresenta per Exclusive Brands Torino una grande occasione di visibilità e promozione su un palcoscenico internazionale che aiuterà a migliorare ulteriormente le performance del network, con una prevedibile ricaduta positiva sul fatturato e sull’export” ha dichiarato Paolo Pininfarina, Presidente di Exclusive Brands Torino.

La prima rete italiana multisettoriale di aziende di alta gamma Made in Italy conta la partecipazione attiva di 24 brand specializzati in diversi ambiti: dal tessile, alla tecnologia, dalle strutture ricettive all’alta gioielleria, dall’enogastronomia all’estetica. Nata nel 2011 a Torino e promossa dall’Unione Industriale di Torino, la Rete lavora per creare sinergie al fine di promuovere e valorizzare i propri partner sul territorio italiano e sui mercati esteri, individuando nuove strategie commerciali ed opportunità, consolidando il successo internazionale in specifici ambiti geografici e condividendo informazioni ed esperienze “trasversali”.

“Con il Principato di Monaco condividiamo gli stessi valori di internazionalità, esclusività ed eccellenza. Siamo quindi molto orgogliosi di essere stati così apprezzati oggi e di avere la possibilità di promuovere con questi prodotti il Made in Italy di alto livello nel mondo” hanno commentato in rappresentanza della rete Giulio Trombetta (AD e Presidente Costadoro) e Roberto Pissimiglia (Editor EsteticaNetwork) al termine dell’incontro da Albert Croesi (Commissario Generale Pavillon de Monaco) avvenuto nei giorni scorsi a Monaco. Un’anteprima che è stata accolta da Croesi con grande entusiasmo.

La “Limited Edition Expo 2020 Dubai” è stata creata appositamente a seguito della sigla dell’accordo avvenuta nel 2019 ed è composta dai prodotti di 13 Aziende della rete Exclusive Brands Torino aderenti all’iniziativa, con una linea grafica comune ispirata all’occasione. Gioielli&Moda, Food&Beverage, Tessile, Beauty e Design, sono i settori a cui appartengono i prodotti di questa Limited Edition.