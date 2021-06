Superlega: stampa spagnola, Uefa e Fifa non potranno sanzionare Juve, Real e Barca

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Il Ministero della Giustizia svizzero avrebbe inviato una notifica ufficiale a Uefa e Fifa in cui sostiene che i due organismi non possono comminare sanzioni nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid in relazione all'affaire Superlega. E' quanto sostiene l’emittente spagnola 'Cadena Ser'. Se la notizia verrà confermata si attende di vedere se nelle prossime ore Uefa e Fifa renderanno ufficiale la notifica della Corte di Giustizia svizzera revocando il fascicolo disciplinare o se andranno avanti nella loro indagine disciplinare che potrebbe portare a sanzioni per i 3 club.