Stripe investe 8 milioni di dollari nella rimozione della CO2 dall'atmosfera

Stripe, società tecnologica globale che costruisce infrastrutture per l’economia di Internet, ha annunciato nuovi investimenti per la rimozione dell’anidride carbonica attraverso 6 nuovi progetti, come parte del programma Stripe Climate. Questi acquisti diretti rientrano nell'impegno di lungo termine per costruire un solido mercato di rimozione della CO2, supportando le aziende innovative di questo settore durante le fasi iniziali della loro crescita.

La maggior parte dei modelli climatici concorda su un punto: per limitare l'aumento della temperatura a 1,5° al di sopra dei livelli pre-industriali, le emissioni globali dovranno essere ridotte a zero entro il 2050. Per ottenere ciò, il mondo dovrà sia ridurre drasticamente le nuove emissioni che rimuovere l’anidride carbonica già presente nell'atmosfera.



Nel maggio 2020 Stripe aveva annunciato il suo primo acquisto di anidride carbonica rimossa dall’atmosfera (investendo 1 milione di dollari) da Carbon Capture, Charm Industrial, Climeworks e Project Vesta, ed era stato il primo acquirente per 3 di questi 4 progetti. Stripe ha successivamente lanciato Climate nell’ottobre 2020, un’opzione che permette a tutti gli utenti di destinare una quota dei propri ricavi ai progetti di rimozione di CO2, da allora oltre 2.000 utenti in 37 Paesi hanno contribuito al progetto.

Ci sono già sufficienti prove per affermare che il supporto iniziale di Stripe abbia stimolato il progresso: Charm Industrial ha completato il processo di cattura e lo stoccaggio della CO2 finanziato da Stripe mesi prima del previsto; Climeworks ha iniziato la costruzione di una nuova struttura con capacità di 80 volte superiore rispetto al precedente impianto e, nell'aprile di quest’anno, CarbonCure ha vinto il Carbon XPRIZE. Questi progetti si sono anche assicurati nuovi clienti e investitori, tra cui figurano Microsoft, Shopify e Lowercarbon Capital.

Oggi, Stripe Climate annuncia un ciclo di acquisti finalizzati alla rimozione di CO2 dall’atmosfera da 6 nuovi progetti, che sono stati valutati grazie all'aiuto di scienziati con esperienza nei processi di cattura, mineralizzazione e governance. Stripe è il primo cliente per 4 dei 6 progetti coinvolti. Per diversi di questi, Stripe Climate ha abbinato l'acquisto a una sovvenzione di ricerca e sviluppo per accelerare ulteriormente i progressi. Oltre ai 2,75 milioni di dollari di finanziamenti stanziati oggi, Stripe Climate ha impegnato altri 5,25 milioni subordinati al completamento dei traguardi tecnici, definiti congiuntamente insieme a ciascuno dei 6 progetti:

- Il processo di CarbonBuilt consiste nel diluire la CO2 in carbonato di calcio per poi stoccarla in cemento utilizzato nell’industria edilizia (al costo di 260 dollari per ogni tonnellata di CO2).

- Heirloom sta costruendo una soluzione di cattura diretta dell'aria che sfrutta la mineralizzazione accelerata del carbonio per assorbire anidride carbonica in pochi giorni (anziché anni) e successivamente estraendo la CO2 che viene immagazzinata permanentemente nel sottosuolo (2.054 dollari per ogni tonnellata di CO2).

- Running Tide rimuove l’anidride carbonica dall’aria coltivando alghe in mare aperto per poi farle precipitare nei fondali (250 dollari per ogni tonnellata di CO2).

- Seachange sfrutta la potenza e la vastità degli oceani, utilizzando un processo elettrochimico sperimentale che isola la CO2 nell'acqua di mare sotto forma di carbonati (1.370 dollari per ogni tonnellata di CO2).

- Mission Zero rimuove la CO2 dall'aria con processi elettrochimici e la concentra rendendola disponibile a diverse opzioni di stoccaggio (319 dollari per ogni tonnellata di CO2).

- The Future Forest Company sta conducendo una prova sul campo per accelerare l'erosione dei minerali polverizzando rocce di basalto, spargendole sul suolo delle foreste e quindi misurandone l'assorbimento di CO2 (200 dollari per ogni tonnellata di CO2).