Orlando "Entro fine mese la riforma degli ammortizzatori sociali"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "La riforma degli ammortizzatori sociali sarà pronta per la fine di questo mese. Ora faremo ancora un passaggio con il lavoro autonomo e i professionisti per arrivare a una stretta finale alla fine del mese. Sarà, io credo, una riforma molto importante ed utile per affrontare i mesi che avremo di fronte e dovrà essere sempre più legata al tema delle politiche attive e della formazione". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine della sua visita ad alcune aziende nel Bolognese. Riguardo al blocco dei licenziamenti, "da subito ho indicato la strada della selettività sulla quale confrontarsi e riflettere, vedremo quali saranno i risultati", ha spiegato il ministro. (ITALPRESS). cin/sat/red 07-Giu-21 12:53