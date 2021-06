Ikea: Broch nuovo country communication manager Italia

Roma 7 giu.(Adnkronos) - Ikea Italia Retail annuncia la nomina di Cristina Broch a Country communication manager, con il compito di guidare la funzione che all'interno dell’azienda si occupa di gestire le relazioni con i pubblici esterni ed interni. Cristina Broch vanta una significativa esperienza professionale maturata a livello nazionale ed internazionale nell’ambito della comunicazione e degli affari istituzionali ed entra in Ikea Italia dopo una lunga carriera in Coca-Cola, dove ha ricoperto da ultimo la carica di Direttore Comunicazione e Pubblic Affairs per Coca-Cola Italia, implementando strategie volte a proteggere e accrescere la reputazione dell’azienda in Italia.

Durante l'ultimo ruolo in Coca-Cola Italia, Broch è stata anche vice-Presidente con delega alla comunicazione e agli studi di settore di Assobibe, l'associazione nazionale di categoria che, nel sistema Confindustria, rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Head of Brand Pr & Social Media in Coca-Cola Germania e prima ancora quello di Communication & Public Affairs Manager per il Padiglione Coca-Cola a Expo Milano 2015, ruolo affidatole dopo un’esperienza all’interno del team Public Affairs & Communication in Coca-Cola Italia. Cristina Broch ha iniziato il suo percorso lavorativo in un’agenzia di comunicazione del gruppo Wpp a Ginevra e, prima ancora, nel gruppo bancario Ubs a Zurigo.

"Sono felice di entrare a far parte di una realtà come Ikea, guidata da una visione che pone al centro il rispetto per le persone e per il pianeta e che ha fatto del brand activism il suo tratto distintivo. Metterò a disposizione la mia esperienza per valorizzare al meglio l’identità e i valori del brand, rafforzando il dialogo con gli stakeholder interni ed esterni all’azienda", ha dichiarato Broch.