Gioielli e orologi all’asta di Faraone

Seguendo la spinta del mercato delle aste nazionali che nei primi mesi del 2021 ha registrato fatturati in crescita di +40%, rispetto allo stesso periodo del 2020, e forte del trend positivo dei suoi eventi di bidding on-line, Faraone Casa d’Aste si prepara al suo appuntamento del 14 giugno in live streaming dedicato a gioielli e orologi. Un’asta che è nel più puro DNA della casa d’aste meneghina con gioielli e orologi di lusso che si confermano per il 2021 i beni rifugio per eccellenza testimoniato dalla costante crescita negli anni delle quotazioni su tutti i mercati di oro, metalli preziosi e gemme.

Reduce da un’asta di Luxury Goods incentrata sulla vendita di 32 borse di marchi iconici tra le quali spiccavano 16 ricercate Hermès Birkin e Kelly, la casa d’aste ha completato la raccolta di 200 lotti che incontreranno il sicuro interesse di commercianti e di privati.

A questo si affianca lo sviluppo di una piattaforma digitale che ha consentito alla casa d’aste di organizzare con efficienza le vendite a distanza, riscontrando da un lato una buona predisposizione da parte del pubblico all'acquisto online e dall’altro ha permesso di avvicinare i clienti esistenti al bidding online e attirarne di nuovi da tutto il mondo.

Bidders collegati mediante la suddetta piattaforma on-line, attraverso la App Faraone Casa d’Aste che consente simultaneamente di fare offerte e seguire lo streaming, via telefono e con offerte scritte; si duelleranno in due tornate per aggiudicarsi lotti di gioielli e orologi che vantano marchi di alta gamma come Cartier, Bulgari, Tiffany, Buccellati e Rolex oltre a una serie di diamanti in cartina e gioielli realizzati da artisti di fama internazionale.

Uno degli assoluti protagonisti sarà un anello Art Decò in platino e diamante con un raro zaffiro Ceylon ottagonale di circa 12ct, cangiante, no-heat accompagnato da certificato SSEF; seguito da un’antica e rara demi-parure di fine XVIII secolo, composta da collier con motivo floreale, pendente/spilla da corsetto e pendenti laterali adattati ad orecchini, realizzata in argento, oro, diamanti e rubini incastonati con lamina posteriore.

La lista di lotti di gioielleria di nicchia vanta poi un bracciale ed una spilla firmati Frascarolo della collezione Bestiario, un Pendente Art Nouveau realizzato in Spagna intorno al 1910 firmato Masriera Hs, raffigurante un profilo di dama in oro giallo 18ct. smalti, diamanti e zaffiri e due bracciali anni ’50 firmati dall’artista Giò Pomodoro.

Non può mancare la Maison newyorkese Tiffany con un orologio- spilla in stile Liberty del 1909 in platino, oro, smalti guillochè e diamanti rosette e alcuni gioielli più contemporanei tra i quali un bracciale tennis di 6,40 ct., un anello in platino con zaffiro giallo di 6,01 ct contornato da diamanti baguette e ovali ed uno a fascia in platino e diamanti.

Per la Maison parigina Cartier una fine scatola porta sigarette Art Decò realizzata in Francia in oro giallo 18 carati e smalto nero, un raro orologio a clip in oro 18 carati e bachelite datato circa 1920/1930 con astuccio originale. Seguono una spilla “orsetto” firmata Van Cleef, una cornice anni ’40 Mario Buccellati, un pendente in oro bianco e rubini insieme a due spille della collezione “Ape”, una con rubini e la seconda con quarzi citrini, firmate Sabbadini.

Una serie di diamanti taglio brillante in cartina, tutti con verifica verbale CISGEM, lasciano spazio ai lotti di orologeria capitanati da un Rolex Daytona acciaio e oro (Ref. 116523), come nuovo e corredato di scatola e garanzia. Seguono e chiudono la lista dei desideri un Cartier Santos XL in oro giallo insieme ad un orologio Bulgari della collezione Serpenti con bracciale “tubogas” in acciaio con cassa in diamanti, entrambi dotati di garanzia e scatola originale.