Covid: Figliuolo, 'macchina commissariale deve condurre a binario ordinaria gestione'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "La poderosa e complessa macchina della Struttura Commissariale, attivata per la gestione emergenziale e per l’attuazione della campagna vaccinale, si sta rivelando uno strumento efficace e straordinario. Questa macchina deve condurre però, contestualmente e gradualmente nei prossimi mesi, a un binario di ordinaria gestione delle attività sanitarie da parte delle Amministrazioni centrali e locali competenti". Lo ha detto il Commissario Straordinario all’Emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo in V Commissione della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione)

"L’ordinarietà della gestione dell’attività vaccinale futura, che, stante gli attuali scenari, potrebbe prevedere la necessità di almeno un’ulteriore dose, così come gli interventi di supporto al sistema sanitario nazionale, agli istituti scolastici e ad ogni altra articolazione del Paese supportata dalla Struttura nel più critico e buio periodo emergenziale, dovrà tornare ad essere governata dalle strutture dello Stato preposte: la ripartenza del Paese, e la generale sensazione di un ritorno alla normalità, passa anche da questo!"