Covid: Cimbri inaugura hub vaccini Unipol a Milano, 'qui mille al giorno'

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Con una capacità di mille vaccinazioni al giorno, l'hub di Unipol a Milano dà il via al contributo delle grandi aziende alla campagna vaccinale italiana. "Diamo un piccolo aiuto come gruppo allo sforzo che sta facendo il servizio pubblico. Il privato deve essere complementare, non si può sostituire: le vaccinazioni sono rivolte ai nostri dipendenti, agli agenti, ai loro familiari e a tutte le aziende che hanno fatto richiesta di questo servizio a Unisalute", ha spiegato l'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, inaugurando la sede vaccinale in via De Castillia a Milano. Ad esempio, hanno già aderito al piano vaccinale alcuni grandi clienti di UniSalute tra cui Bper, Ancc (Coop), Ancd (Conad), il Fondo San.Arti, ma altri potrebbero aggiungersi.

"La Lombardia è stata la Regione più colpita dalla pandemia, ma oggi si sta facendo una grande lavoro. Questo centro può fare 1.000 vaccini al giorno e abbiamo altri 20 punti in tutta la Lombardia. Speriamo quanto prima di riuscire a tornare alla normalità", ha aggiunto Cimbri. Considerando anche l'altro hub milanese di Unipol, con una capacità identica al principale, la platea potenziale è di circa 300mila persone. Sul territorio nazionale, invece, Unipol ha coinvolto una platea potenziale di oltre 800mila persone con l'attivazione di circa 200 siti vaccinali diffusi su tutto il territorio, quattro hub specializzati e una unità mobile.

L’iniziativa, volta ad accelerare la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nazionale, è partita in Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche, Calabria, Sardegna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e Sicilia. Con Unipol, "diamo il via alle vaccinazioni in azienda in Lombardia. E' molto importante: la Lombardia è stata la prima Regione a firmare un accordo con 24 associazioni di categoria per arrivare a farlo. A questa partenza si aggiungeranno questa settimana Pirelli, Mediaset, Amazon, 3M e Campari. Queste sono le prime", ha spiegato l'assessore al Welfare, Letizia Moratti, partecipando all'inaugurazione dell'hub.