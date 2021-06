Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - "Ho parlato con la Juventus e mi è stato detto che non ci sono dubbi, contano su di me e non mi venderanno al 100%". Così il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, in merito al suo futuro. "Anche io voglio restare e quindi siamo in perfetta sintonia", aggiunge Szczesny dal ritiro della nazionale polacca.