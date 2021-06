Calcio: Brasile, presidente Cbf temporaneamente sospeso dopo accuse di violenza sessuale

Rio de Janeiro, 7 giu. (Adnkronos) - Il presidente della federazione calcistica brasiliana (Cbf) Rogerio Caboclo è stato temporaneamente rimosso dal suo incarico domenica scorsa, in relazione alle accuse di violenza sessuale. Caboclo è stato inizialmente sospeso per 30 giorni su decisione della commissione etica della Cbf. È stato accusato di aggressione sessuale e morale ad una dipendente della confederazione. Caboclo nega tutte le accuse. "La Cbf ha ricevuto domenica pomeriggio la decisione della commissione etica del calcio brasiliano che sospende temporaneamente (per il periodo iniziale di 30 giorni) il presidente Rogerio Caboclo dall'esercizio delle sue funzioni", ha dichiarato Cbf in una nota. Lo statuto della federazione stabilisce che il vicepresidente più anziano assume la carica, quindi Antonio Carlos Nunes fungerà da presidente.

Caboclo lascia il suo incarico tra le tensioni all'interno della federazione. L'allenatore della squadra brasiliana Tite e i suoi giocatori hanno mostrato insoddisfazione per la decisione di ospitare la Copa America nel paese con breve preavviso e, secondo quanto riferito, stanno ancora valutando se giocarla o meno. Una posizione ufficiale dovrebbe essere annunciata dopo la gara di qualificazione ai Mondiali contro il Paraguay di martedì. Il Brasile, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus, è stato scelto come ospite dopo che la Colombia è stata abbandonata a causa di disordini politici e l'Argentina a causa dell'aumento delle infezioni da coronavirus. Secondo il portale sportivo GloboEsporte.com, Caboclo aveva promesso al governo federale brasiliano che avrebbe licenziato Tite dalla sua posizione di allenatore dopo la partita del Paraguay. Più di 473.000 persone sono morte in Brasile a causa di Covid-19, con 866 decessi registrati domenica.