Tennis: Roland Garros, Federer dà forfait e Berrettini vola ai quarti (2)

(Adnkronos) - "Dopo averne discusso con la mia squadra, ho deciso di ritirarmi dal Roland Garros", scrive Federer su Twitter. "Dopo due interventi al ginocchio e oltre un anno di riabilitazione è importante che io ascolti il mio corpo e che mi assicuri di non spingere troppo velocemente sulla strada del recupero. Sono elettrizzato di aver giocato tre match. Non c'è sensazione più bella che essere tornato in campo", conclude il vincitore del Roland Garros 2009.