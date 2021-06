Roma: domani conferenza stampa Tajani-Gasparri, 'sorprese ma non candidato'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Domani, alle 10, presso la sede nazionale di Forza Italia, il coordinatore, Antonio Tajani, e il coordinatore di Roma Capitale, Maurizio Gasparri, terranno una conferenza stampa dal tema "Campidoglio, la sfida di Forza Italia". "Ci sarà -annuncia Tajani ad 'Agenda, su Sky Tg 24- qualche novità interessante, qualche sorpresa che daremo alla sinistra. Non annunceremo una candidatura, ci saranno un po' di notizie interessanti che dimostreranno che Forza Italia attrae consensi, si pone al centro anche delle elezioni comunali".

"Noi abbiamo fatto il nome di Maurizio Gasparri come candidato politico, è un uomo di grande spessore che saprebbe amministrare bene la città di Roma. Ci sono due candidati civici, Michetti e Matone, i loro curriculum sono di alto livello, ho incontrato tutti e due, mi hanno fatto entrambi un'ottima impressione. Sgarbi sarebbe uno straordinario assessore alla Cultura".

"I candidati che stiamo esaminando hanno le carte in regola non solo per vincere ma per governare. Qua nessuno deve imporre il candidato a nessuno, vogliamo vincere e governare bene", conclude Tajani.