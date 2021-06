Motomondiale: Gp Catalogna, Oliveira vince davanti a Zarco e Miller (2)

(Adnkronos) - Prova sfortunata del leader del mondiale Fabio Quartararo terzo al traguardo ma classificato quarto per una penalizzazione di 3" dovuta a un taglio di curva. Il francese della Yamaha, a lungo al comando, ha rompe la tuta di gara correndo a petto nudo gli ultimi giri. Quinto e sesto posto per gli spagnoli Joan Mir, in sella alla Suzuki e Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale. Alle loro spalle Francesco Bagnaia con la Ducati, il sudafricano della Ktm Brad Binder e Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Completa la top ten Enea Bastianini (Ducati). Nella classifica del mondiale Quartararo è sempre primo con 118 punti, 17 in più di Zarco, 28 di Miller e 30 di Bagnaia.