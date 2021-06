MotoGp, a Barcellona vince Oliveira davanti a Zarco

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Miguel Oliveira vince il Gran Premio di Catalunya, settimo appuntamento della MotoGP. Il portoghese della Ktm detta il passo sin dai primi giri e alla fine chiude davanti a Johann Zarco (Ducati), che approfitta di un clamoroso inconveniente del leader del Mondiale, Fabio Quartararo. Problemi con la tuta per il francese della Yamaha, che completa gli ultimi giri con la cerniera rotta e viene penalizzato di tre secondi per aver tagliato in curva: sul podio ci va dunque la Ducati di Jack Miller. Settimo posto per 'Pecco' Bagnaia, nono invece Franco Morbidelli su Yamaha. Erano precedentemente usciti di pista Marc Marquez e Valentino Rossi. In Moto3 trionfa Sergio Garcia. Lo spagnolo della GasGas vince davanti a Jeremy Alcoba (Honda) e Deniz Oncu (KTM), dopo il terzo posto tolto a Jaume Masia per aver violato i track limits. Settimo posto per il leader del mondiale Pedro Acosta, partito 25° e per qualche giro anche in testa alla gara. Il migliore degli italiani e' Niccolo' Antonelli. (ITALPRESS). spf/fsc/red 06-Giu-21 14:00