G7: Salvini, 'bene Draghi, no nuove tasse per risparmiatori sì per multinazionali'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Bene Draghi, un primo passo importante, su spinta italiana. Ora porteremo in Parlamento una proposta ancora più forte e giusta, per garantire una concorrenza leale ai nostri imprenditori e commercianti, e parità di diritti anche a lavoratrici e lavoratori troppo spesso sfruttati. No a nuove tasse sui risparmi degli italiani, sì a far pagare le multinazionali straniere che fanno i miliardi in Italia e vanno a pagare altrove". Lo scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini.