G7: Cecchetti (Lega), 'ora Parlamento intervenga per tasse a multinazionali straniere'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Sulla tassazione dei giganti internazionali del web ieri l’Italia ha spinto l’Europa ad una prima importante decisione. Ora anche il Parlamento rifletta sulla necessità di far pagare le tasse in Italia alle multinazionali straniere che introitano miliardi in Italia". Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"Ora occorre una seria e approfondita riflessione su una tassazione ad hoc per le multinazionali straniere che in Italia ricavano enormi profitti e versano poco o niente al nostro fisco", aggiunge.