Centro: Furlan (Ci), 'Tajani pugile suonato, risponderemo con i fatti'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Povero Tajani ormai è un pugile suonato che tutto il giorno parla di Coraggio Italia anziché preoccuparsi della guerra interna a Forza Italia, della svendita che sta facendo alla Lega per salvare le solite 4 poltrone e di come la sua gestione fallimentare abbia ridotto il partito. Mi dispiace molto per il mio amico Silvio che si aspettava ben altri risultati quando gli affidò il partito". Lo afferma Simone Furlan, esponente di 'Coraggio Italia'.

"Quanto a 'Coraggio Italia' -aggiunge- a Tajani dico 'ti spaventa, ma stai sereno' da imprenditore so come ragiona un uomo di successo come Luigi Brugnaro e a breve rivolteremo sottosopra l’Italia, gireremo città per città, andremo casa per casa, azienda per azienda, ascolteremo le istanze della gente e dei territori per ridare una speranza all’Italia del fare. Caro Antonio con noi le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti".