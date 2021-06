Calcio: Figc, Gravina prosegue in Friuli Venezia Giulia incontri con comitati regionali

Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - Prosegue in Friuli Venezia Giulia la serie di incontri voluti dal presidente della Figc Gabriele Gravina con i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti e con i coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico. Il numero uno del calcio italiano si è nuovamente immerso nella realtà dei territori e nelle esigenze del calcio di base, ascoltando le preoccupazioni e le problematiche, tra le quali la crisi economica perdurante, l’ineludibile esigenza di formazione per i dirigenti, il decentramento amministrativo, la cosiddetta riforma dello sport e la sburocratizzazione dei processi. È stata l’occasione utile per far sentire la vicinanza dalla Federazione e la migliore opportunità per presentare nel dettaglio i provvedimenti di sostegno varati dalla Federazione in un momento tanto complicato.

La visita di Gravina a Trieste, culminata oggi con la riunione insieme al Consiglio Direttivo e si rappresentanti del calcio territoriale, è stata preceduta ieri dagli incontri istituzionali con il sindaco Roberto Dipiazza e con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga con i quali si sono gettate le basi per alcuni progetti futuri che interessano il calcio in maniera trasversale, sia maschile che femminile, dalla Nazionale alla terza categoria. Inoltre, Gravina ha ringraziato Comune e Regione per i numerosi interventi realizzati in favore dello sport e del calcio in particolare, congratulandosi con il presidente regionale Ermes Canciani per lo straordinario lavoro sul territorio e l’ottima sinergia creata con i rappresentanti delle istituzioni.