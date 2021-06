Rifiuti: Mite, su discarica per Roma ministero mediatore tra istituzioni competenti

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Il ruolo del ministero della Transizione Ecologica è incentrato sulla mediazione tra i soggetti istituzionali competenti in materia". A precisarlo è il ministero in merito all’articolo pubblicato oggi su Il Messaggero dal titolo 'discarica, il ministro 'Un sito nel Comune'. In particolare, il ministero "è profondamente impegnato nella ricerca di un punto di incontro che possa soddisfare tutti i partecipanti al tavolo di discussione".

Pertanto, rileva il ministero, "qualunque altra ricostruzione o proposta, estranea a quest’ambito, è destituita da ogni fondamento, così come ogni frase attribuita al Mite che non rientri in questa linea di mediazione tra le Istituzioni".