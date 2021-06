Barcellona, 5 giu. - (Adnkronos) - Remy Gardner è il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp di Catalogna nella classe Moto2. Il centauro australiano, in sella a una Kalex, gira in 1'43"446 precedendo gli spagnoli e compagni di marca Raul (1'43"467) e Augusto Fernandez (1'43"588). Sesto posto per Marco Bezzecchi (1'43"878) con la Kalex dello Sky racing team.