Governo: Letta, 'scelte complesse per post Covid, non è tempo di azioni ordinarie'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Non è tempo di azioni ordinarie, usciamo da pandemia sconvolti" in tutti gli ambiti. Lo dice Enrico Letta a Rainews24. Al govenro "ogni giorno è una fatica perche è una maggioranza molto larga e composita, noi non saremo al governo con Salvini ma questa eccezionalità è legata alla eccezionalità della situazione. Ma sono molto contento di quanto accaduto in questi tre mesi. Ora ci sono molte scelte complesse sul dopo pandemia" e "non è l'ordinarietà che ci porterà a vincere".