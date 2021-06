Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Giuseppe Conte vuole staccare la spina al governo Draghi? "In questi due mesi da quando sono tornato vedo che il gossip è diventata una mania, uno sport nazionale", meglio "non andare dietro a questi gossip e pettegolezzi". Lo dice Enrico Letta a Rainews 24. "Io so che Conte sta facendo un ottimo lavoro con i 5 Stelle. Lo dimostra anche l'ottima soluzione per Napoli".