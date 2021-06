F1: Verstappen, 'anche partendo terzo posso vincere'

Baku, 5 giu. - (Adnkronos) - “Qualifiche stupide, se devo essere onesto. Comunque è andata così. Abbiamo una buona macchina. Credo che potremo vincere anche da questa posizione. Stava andando tutto bene, ma poi nel Q3 succede ogni volta questo schifo. Peccato, ma nei circuiti cittadini sono cose che capitano". Queste le parole di un deluso Max Verstappen dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Baku. L'olandese della Red Bull non ha potuto dare l'ultimo assalto alla pole per l'incidente di Yuki Tsunoda nei secondi finali delle prove.

"Domani spero che potremo gestire le gomme e fare buoni punti -aggiunge Verstappen-. Siamo sempre davanti, mi sarebbe piaciuto partire ancora più avanti, ma è tutto in gioco. Come si è visto in qualifica può succedere di tutto, magari possono succedere anche in gara. Speriamo di partire in modo pulito e poi vediamo. Tre macchine diverse davanti, è sempre bello avere gare così“.