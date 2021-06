(Adnkronos) - Pole inaspettata per Leclerc che ha anche sfruttato la bandiera rossa che non ha permesso a diversi piloti di effettuare l'ultimo tentativo per la pole position. Bandiera rossa causata dall'errore di Tsunoda, finito a muro in curva-3, Sainz a ruota per evitarlo è finito nella via di fuga danneggiando l’ala anteriore.