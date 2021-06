Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Quasi seicentomila dosi di #vaccino inoculate solo ieri. L’Italia ha svoltato grazie alla nuova squadra per l’emergenza. Ora pronti a ripartire per un nuovo boom economico: dopo la pandemia sarà come un dopoguerra. Forza, tutti insieme. Viva l’Italia". Lo scrive Matteo Renzi su twitter.