Covid Gb, contagi in aumento: si valuta rinvio per stop a misure restrittive

(Adnkronos) - Aumentano i contagi di coronavirus in Gran Bretagna e il governo britannico sta valutando un rinvio di due settimane per lo stop a tutte le misure restrittive, previsto a partire dal 21 giugno. La risalita dei casi è dovuta in gran parte alla diffusione della variante indiana del virus. Ieri, nel Regno Unito sono stati registrati 6.238 nuovi casi, il numero più alto da marzo. Anche i dati dell'Ufficio nazionale di statistica indicano che il numero che hanno contratto il virus in Inghilterra è cresciuto in una settimana del 75%, portando l'Rt ad un valore compreso tra 1 e 1,2.

Secondo quanto riporta il Telegraph, le due settimane di proroga delle misure restrittive servirebbero per accelerare le vaccinazioni con la seconda dose degli over 40, spostando da 12 a 8 settimane la distanza tra la prima e la seconda dose, come viene già fatto per gli over 50. A partire dalla prossima settimana, la prima dose del vaccino verrà offerta anche alle persone over 25.

Nel frattempo, la Scozia sta gradualmente allentando le misure restrittive anti Covid. Glasgow è finalmente passata al Livello 2 di restrizioni insieme ad altre 13 aree tra le quali quella di Edimburgo. Il passaggio al Livello 2 consente il consumo di cibo e bevande nei locali pubblici al chiuso e gli incontri tra persone di nuclei famigliari diversi all'interno delle abitazioni private.