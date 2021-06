Beni culturali: Mic, selezionati vincitori 'Borghi in Festival' per rigenerazione territori** (2)

(Adnkronos) - Obiettivi strategici principali dell’avviso pubblico sono: la promozione e il sostegno della qualità e delle eccellenze dei territori dei borghi italiani; la costruzione di opportunità per il miglioramento socio-economico delle aree individuate, anche prevedendo l’incubazione di imprese culturali e creative innovative di comunità e promuovendo attività di rigenerazione urbana a medio e lungo termine; la promozione e il sostegno di contenuti innovativi nelle attività di educazione, formazione e sviluppo; il rafforzamento e l’integrazione dell’offerta turistica e culturale dei territori; lo sviluppo di un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive; l’incentivo di progettualità orientate alla sostenibilità, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.

L’obbligatorio coinvolgimento di partner profit e non profit previsto da “Borghi in Festival” permette inoltre una diffusione capillare dei progetti a livello locale, provinciale e regionale, attraverso la stipula di specifici accordi di partenariato. La Commissione, nel valutare i dossier, ha tenuto conto in particolare dell’innovatività, della sostenibilità e dell’accessibilità delle proposte presentate, nonché del coinvolgimento della cittadinanza e dell’impatto sul territorio, con particolare attenzione alle aree prioritarie e complesse.