Quirinale: Ist. Piepoli, fiducia in Mattarella al 63%, cresce in elettori centrodestra

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - La fiducia nel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stabile al 63 per cento. Lo rileva un sondaggio dell'Istituto Piepoli, in base al quale è maggioritaria tra gli elettori del centrosinistra, 87 pc, e quelli del Movimento 5 stelle, 65 pc, mentre tra quelli del centrodestra si attesta al 50 per cento. Tuttavia, rispetto all'ultima rilevazione diminuisce, rispettivamente, del 2 e dell'un per cento nel centrosinistra e nei Cinquestelle, mentre aumenta di due punti percentuali nel centrodestra.