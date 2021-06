Palermo: ragazzo ucciso alla Vucciria, polizia rimuove foto e manifesti a Ballarò

Palermo, 4 giu. (Adnkronos) - Manifesti e lenzuoli sui prospetti dei palazzi di Ballarò, a Palermo, in onore di Emanuele Burgio, il giovane 25enne ucciso domenica 31 maggio alla Vucciria. Ieri pomeriggio, la polizia è stata costretta ad intervenire per far rimuovere i teli con le foto del ragazzo, nonostante alcuni amici del giovane abbiano mostrato tutto il loro disappunto per l'intervento delle forze dell'ordine. Alle 21 tutte le foto, i poster e i manifesti erano stati rimossi da piazza Chiappara al Carmine. Il questore Leopoldo Laricchia ha vietato la celebrazione del funerale in forma solenne e di ogni forma di pubblica commemorazione, ordinando il presidio massivo del territorio.