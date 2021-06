Letteratura: a Taobuk 'La Metamorfosi digitale e l'umano', terza edizione del contest TaoTim

Palermo, 4 giu. (Adnkronos) - Terza edizione di TaoTIM, il Contest promosso da Taobuk – Taormina Book Festival con TIM, Main Sponsor della manifestazione: raccontare attraverso il linguaggio della scrittura, del video o della fotografia, come la tecnologia ha mutato l’essere umano, e come al tempo stesso ha "influito sull’ “essere umani” – cioè sul nostro modo di vivere – potrebbe regalare una piccola full immersion utile a coltivare il proprio talento. Ci sono tre masterclass, infatti, in palio, per altrettanti vincitori del contest “La metamorfosi digitale e l’umano”, focus di TaoTIM 2021 sulla scia del tema del festival di Taormina, dedicato a “Metamorfosi. Tutto muta”. Rivolto ai giovani della fascia 18-35 anni provenienti da tutto il territorio nazionale, TaoTIM ancora una volta invita a riflettere sul nostro tempo e sulle sempre più intense evoluzioni e implicazioni del rapporto quotidiano con la tecnologia", si legge in una nota. C’è tempo fino al 10 giugno per partecipare e raccontare come la tecnologia e l’innovazione giochino un ruolo fondamentale nel vivere quotidiano, al servizio di un nuovo modo di comunicare, di condividere e di essere comunità. Ogni partecipante potrà scegliere il linguaggio espressivo più consono e partecipare con un’opera a scelta fra un elaborato scritto (nella forma di breve saggio o di reportage giornalistico, non superiore alle 2000 battute), uno scatto fotografico o una clip video (della durata massima di 60’’). Gli elaborati dovranno essere caricati all’interno della pagina dedicata al contest, raggiungibile dal sito www.taobuk.it, secondo le modalità previste dal regolamento.

I vincitori delle tre categorie, che saranno resi noti il 13 giugno attraverso i canali ufficiali (social e sito) del Festival, parteciperanno alle Masterclass individuali con professionisti di primissimo livello, organizzate nel contesto dell’undicesima edizione di Taobuk. La formula sarà quella dei ‘dieci consigli di scrittura/tecnica fotografica/regia’, un prezioso vademecum di suggerimenti alla luce di un’analisi degli elaborati pervenuti, dello stile e della tecnica propria a ciascuno dei tre vincitori. Le masterclass, nella giornata di domenica 20 Giugno, saranno tenute dalla giornalista di Repubblica e scrittrice Eleonora Lombardo, dal fotografo Flavio Ianniello e dal regista Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia. In omaggio all’antica tradizione di Taormina, dove il caffè come luogo fisico e metafisico è da sempre lo snodo fondamentale per la vita intellettuale e gli incontri fra artisti, le tre masterclass evocheranno l’atmosfera di un caffè letterario, restituendo l’emozione della relazione, allo stesso tempo pubblica e privata, che ha caratterizzato gli scambi intellettuali di Taormina nel Novecento.

La cerimonia di premiazione avrà luogo al Teatro Antico di Taormina sabato 19 giugno, nel corso della Serata di Gala dedicata ai Taobuk Awards: sarà Carlo Nardello, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer TIM, a consegnare i riconoscimenti. A seguito della proclamazione ufficiale, i tre elaborati vincitori saranno pubblicati sul sito www.taobuk.it e in una sezione dedicata al Contest.