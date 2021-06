Giochi: Marasco, 'bando deve essere preceduto da riordino settore come dice Minenna'

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - "L’emanazione del bando di gara come più volte affermato dallo stesso direttore generale dell'agenzia delle dogani e monopoli Minenna dovrebbe essere preceduta da un riordino del settore". A sostenerlo è Moreno Marasco. presidente di Logico, la Lega operatori canale gioco online, riferendosi al prossimo bando per affidare le concessioni per il gioco on line. "Riordino -spiega all'Adnkronos- anche per garantire che le aziende che si impegneranno per una durata quasi decennale nei propri piani di investimento non subiscano un cambiamento delle regole del gioco successivamente all’aggiudicazione delle concessioni".