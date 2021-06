F1: Gp Baku, Red Bull davanti a Ferrari in seconde libere

Baku, 4 giu. (Adnkronos) - Le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen guidano le seconde libere del Gp di Baku in Azerbajgian davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Sergio Perez ha fatto registrare il miglior tempo in 1.42.115 davanti al suo compagno di squadra, nonché leader del Mondiale, Max Verstappen a +0.101. Come a MOnaco bene le Ferrari con Sainz terzo ad un decimo da Perez, Leclerc quarto a tre decimi dal messicano. Il ferrarista è stato protagonista di un piccolo incidente che ha rischiato di compromettere la sessione, andando a sbattere l’ala poco prima della fine del secondo settore. In quinta posizione Pierre Gasly con Alphatauri e sesto Fernando Alonso con l'Alpine seguito da Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo, poi Norris, Ocon e Tsunoda chiudono la top ten. Indietro le due Mercedes, con Lewis Hamilton undicesimo e Valtteri Bottas sedicesimo, poco prima Sebastian Vettel 15esimo con l'Aston Martin.