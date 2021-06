Equitazione: Fise in campo per 'Giornata Internazionale per bambini vittime aggressioni e molestie' (2)

(Adnkronos) - Sarà proprio in occasione dei Campionati Regionali di Salto Ostacoli che si svolgeranno in contemporanea in tutta Italia, che gli sport equestri vogliono lanciare un messaggio di sensibilizzazione, con l’obiettivo– attraverso un’azione sinergica e di grande accoglimento - di dare la voce alla dirigenza degli sport equestri, i giovani atleti e le loro famiglie perché sarà solo grazie a questa triangolazione che lo sport può e deve essere un “campo sicuro e formativo” per tutti.

La Federazione Italiana Sport Equestri -insieme ad altri soggetti nel mondo dello sport e con il pieno appoggio del Coni e della Procura Generale dello Sport- continua ad agire in questo senso ed è diventata un vero “agente attivo di cambiamento”, proponendo azioni concrete nel mondo dello sport e buone pratiche in grado di proteggere tutti, senza minimizzare e senza enfatizzare i fenomeni ma con serietà, pragmatismo e professionalità.