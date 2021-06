Copasir, Casellati-Fico "Le dimissioni della Lega prive di efficacia"

ROMA (ITALPRESS) - I presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, hanno inviato una lettera ai Presidenti del Gruppo Lega - Salvini Premier del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, in risposta alle dimissioni dei parlamentari Raffaele Volpi e Paolo Arrigoni. Nella missiva, Casellati e Fico spiegano che - "diversamente dalle dimissioni dalla carica di Presidente - le dimissioni da componenti del Copasir, quando non seguite dall'indicazione dei sostituti, sono prive di efficacia e non costituiscono un impedimento alla convocazione dell'organo ai fini dell'elezione del nuovo Presidente. Tale compito spetta al Vice Presidente del Comitato". (ITALPRESS). sat/com 04-Giu-21 16:36