Centrodestra: Berlusconi, 'valutata in Fi ipotesi federazione in clima collaborazione'**

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Ho riunito su Zoom i vertici di Forza Italia, i membri del Governo, i capigruppo e i governatori azzurri: mi sono sentito di nuovo 'in famiglia'. Abbiamo parlato delle grandi sfide che ha di fronte il governo di unità nazionale del quale sono stato il primo promotore, abbiamo approfondito la riforma della giustizia e del fisco su cui stiamo lavorando. In un clima di grande collaborazione e condivisione, abbiamo valutato l’ipotesi di una federazione delle forze del centrodestra". Lo rende noto in un post su Facebook Silvio Berlusconi.