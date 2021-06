Calcio: Euro 2020, all'Olimpico accesso per 25% capienza senza superare i 15.948 spettatori

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico alle partite dei Campionati europei di calcio Uefa Euro 2020, che si svolgeranno allo Stadio Olimpico in Roma l'11, 16 e 20 giugno e il 3 luglio 2021. Sarà consentito l'accesso del pubblico per il 25% della capienza dell'impianto e comunque senza superare i 15.948 spettatori. Il decreto (che riporterà le modalità di ingresso) è alla Corte dei Conti per la registrazione.