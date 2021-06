Alperia alimenta la crescita 'verde' con Aws

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Alperia, fornitore di energia verde dell'Alto Adige (Italia), ha annunciato oggi, in una nota, "l’avvio di una collaborazione con Amazon Web Services (Aws) per la migrazione 'all-in' sul cloud più importante a livello mondiale".

Una scelta che consentirà ad Alperia di "poter supportare in modo ottimale il proprio impegno verso una gestione sostenibile delle attività e la modernizzare la sua infrastruttura".

"Alperia - spiega l'azienda - ha già smantellato uno dei propri data center ed è in procinto di sopprimere anche quelli rimanenti. L’obiettivo è di migrare tutto su Aws. La scelta di Alperia di usufruire del servizio di Aws non nasce solo dall’esigenza di svolgere le sue attività in modo sempre più sostenibile, ma anche dalla volontà di ottimizzare i propri sforzi in vista della trasformazione digitale e della modernizzazione dell'infrastruttura, costruendo nuove competenze cloud in-house e realizzando due obiettivi cruciali per la propria attività economica: migliorare la gestione dei costi It e consentire una rapida espansione del proprio business".

Alperia ha migrato su Aws le applicazioni che sono "cruciali per la sua attività, come Sap Is-U (la risposta di Sap per le utilities), ed è ora in grado di soddisfare la necessità di server aggiuntivi per l’implementazione di nuovi moduli o di nuove applicazioni Sap. Il passaggio al cloud garantisce un grado di flessibilità e di scalabilità molto maggiore. La comprovata sicurezza di Aws rappresenta un altro valore aggiunto per Alperia: Aws offre il più sicuro ambiente di cloud computing attualmente disponibile e il backup dati in assoluto più frequente e veloce".

Alperia sta sfruttando le capacità di Aws, "comprese le funzioni di advanced analytics, data lake, machine learning e IoT, per generare valore di business dai propri dati e per eseguire diversi tipi di analisi, da dashboard e visualizzazioni fino all'elaborazione di big data e all'analisi in tempo reale per supportare in modo ottimale il processo di decision-making in azienda. Alperia prevede di fare un uso crescente del machine learning per l’elaborazione di intuizioni predittive e il raggiungimento di un maggior grado di efficienza per il proprio business".

"Il cloud è un elemento fondamentale per la creazione di una rete elettrica intelligente e sostenibile, e grazie alla collaborazione con Aws, Alperia è posizionata per essere un Gruppo leader nella fornitura di energia verde in Italia - ha dichiarato Johann Wohlfarter, Ceo di Alperia. - Con Aws possiamo eseguire operazioni ancora più sostenibili e abbiamo accesso al più ampio e innovativo set di tecnologie esistente che ci permetterà di muoverci rapidamente per rispondere alle esigenze sempre nuove dei clienti e del mercato. Continueremo a promuovere con entusiasmo e intraprendenza il settore dell’energia verde che grazie ad Aws potrà essere ancora più ecosostenibile".

"Siamo lieti di vedere che Alperia utilizza Aws per trasformare il settore energetico e accelerare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile - ha dichiarato Raffaele Resta, Head of Italy Public Sector di Aws - Ci entusiasma il fatto di lavorare al fianco di Alperia offrendole la nostra vasta gamma di servizi che le consentiranno di accelerare l’espansione del Gruppo e che favoriranno una gestione ancora più sostenibile delle sue attività".